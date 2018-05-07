Эксперт: Владимир Путин с успехом выдержал большое количество кризисов 

Ранее жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире.
Такого же мнения придерживаются 26 процентов британцев и 23 процентов американцев. Таким образом, согласно опросу, Владимир Путин занял первое место в рейтинге самых сильных лидеров, сообщает РИА Новости.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов отметил, что лидерство Владимира Путина не является удивительным.
— Не надо забывать о том, что Путин фактически 18 лет находится у власти в России, и это действительно очень много, хотя бы по той причине, что ни один европейский или, тем более, американский лидер не задерживался так долго. И это очень важный момент, поскольку Путин за это время с успехом выдержал очень много пертурбаций, — заявил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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