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Союзнические отношения с Белоруссией сохранятся, заявил посол РФ в Минске
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Союзнические отношения с Белоруссией сохранятся, заявил посол РФ в Минске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Александр Суриков уверен, что Москва сохранит курс на союзнические отношения с Минском и после смены правительства в РФ.
В понедельник избранный президент Владимир Путин вступил в должность. После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.
"У меня нет сомнений, что Россия сохранит курс на союзнические и братские отношения с Республикой Беларусь", — сказал Суриков в понедельник в Минске журналистам.
Он отметил, что внешнеполитический курс определяет президент, а он уже ранее высказался по этому поводу.
В 1997 году Россия и Белоруссия создали Союзное государство — интеграционный проект, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.
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