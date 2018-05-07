Путин призвал сформировать основы для доверия в обществе

В ходе своей речи после инаугурации президент России Владимир Путин призвал сформировать основы для доверия в обществе, передает «МИР 24».

«Очень важно сформировать связь с гражданами для взаимной ответственности доверия в обществе», — заявил Путин.

Глава государства также добавил, что репутация, честь и отзывчивость должны стать нормой жизни для всех представителей власти.

«Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти», — сказал Путин