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Путин призвал сформировать основы для доверия в обществе
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Путин призвал сформировать основы для доверия в обществе 

Мир24 2 часа назад
В ходе своей речи после инаугурации президент России Владимир Путин призвал сформировать основы для доверия в обществе, передает «МИР 24».
«Очень важно сформировать связь с гражданами для взаимной ответственности доверия в обществе», — заявил Путин.
Глава государства также добавил, что репутация, честь и отзывчивость должны стать нормой жизни для всех представителей власти.
«Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям, требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти», — сказал Путин
Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На церемонии инаугурации присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава кремлевской администрации Антон Вайно и другие.
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