Главы российских правительств с 1990 года. Досье

С 1990 года в России сменилось 15 составов правительства, кабинет министров возглавляли 12 человек. Дольше всех своих предшественников на посту премьер-министра находился Дмитрий Медведев, руководивший правительством с 8 мая 2012 года — 2 тыс. 191 день. Прежний рекорд — 1 тыс. 925 дней — принадлежал Виктору Черномырдину . Самый короткий срок пребывания в должности был у Сергея Степашина — 82 дня.

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете российской республики. 15 июня 1990 года на первой сессии Верховного совета (ВС) РСФСР (постоянно действующий парламент, формировался на Съезде народных депутатов) была утверждена процедура назначения председателя Совета министров республики. Премьера избирали депутаты ВС, а затем его кандидатуру утверждал высший орган власти РСФСР — Съезд народных депутатов.

В тот же день спикер ВС Борис Ельцин предложил три кандидатуры на пост председателя Совмина: Михаила Бочарова , секретаря комитета ВС СССР по вопросам строительства и архитектуры; Юрия Рыжова , председателя комитета ВС СССР по науке, народному образованию, культуре и воспитанию; Ивана Силаева, заместителя председателя Совета министров СССР. Однако еще до начала выборов Рыжов снял свою кандидатуру. По итогам голосования 15 июня ни один из двух оставшихся кандидатов не получил поддержки большинства депутатов.

В ходе повторного голосования председателем правительства был избран Силаев, которого поддержал Ельцин. За Силаева проголосовали 163 парламентария из 252. 18 июня 1990 года кандидатуру нового премьер-министра своим постановлением утвердил I Съезд народных депутатов РСФСР (согласно конституции, высший орган власти в стране).

24 мая 1991 голда в основной закон РСФСР были внесены изменения, согласно которым премьера стал назначать президент РСФСР с согласия Верховного совета. Процедура утверждения главы правительства Съездом народных депутатов осталась неизменной.

10 июля 1991 года после вступления в должность избранного 12 июня 1991 года президента РСФСР Бориса Ельцина Совет министров в соответствии с конституцией сложил свои полномочия. 12 июля 1991 года глава государства вновь назначил председателем Совмина Силаева. В тот же день его кандидатура была утверждена Верховным советом, а 13 июля — Съездом народных депутатов РСФСР.

После августовского путча 1991 года между Силаевым и Ельциным обострились противоречия по вопросу сохранения СССР. Премьер выступал против политики президента, направленной на выход из состава Советского Союза и провозглашение полного суверенитета РСФСР. 26 сентября 1991 года Силаев подал в отставку с поста российского премьера и перешел на работу в правительство СССР. В общей сложности в 1990-1991 годах он возглавлял правительство РСФСР 468 дней. После отставки Силаева врио премьер-министра стал его первый заместитель Олег Лобов . Правительство было расформировано 15 ноября 1991 года.

1 ноября 1991 года Ельцин получил от V (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР чрезвычайные полномочия сроком на один год для проведения экономических реформ. Постановлением Съезда было установлено, что президент до принятия нового закона о Совете министров РСФСР «самостоятельно решает вопросы реорганизации структуры высших органов исполнительной власти». 6 ноября Ельцин подписал указ о реорганизации правительства, согласно которому «на период экономической реформы» кабинет министров возглавил президент.

Часть премьерских полномочий была передана первому вице-премьеру Геннадию Бурбулису . После его отставки в апреле 1992 года руководство кабинетом было возложено на другого первого вице-премьера — Егора Гайдара, курировавшего проведение экономических реформ. 15 июня 1992 года он был официально назначен и. о. председателя правительства. Ельцин был главой кабинета 222 дня, Гайдар занимал должность и. о. премьера 182 дня, до 14 декабря 1992 года.

Виктор Черномырдин (1992-1998)

В ноябре 1992 года завершился срок чрезвычайных полномочий, предоставленных ранее президенту Съездом. 1 декабря 1992 года начал свою работу VII Съезд народных депутатов, который должен был утвердить нового премьера. Парламентарии оценили работу правительства Гайдара как неудовлетворительную. 9 декабря 1992 года Съезд отказался утвердить его кандидатуру на посту премьер-министра. Против проголосовали 486 депутатов, за — 467, пятеро воздержались (из общего числа в 1040 народных депутатов обладавших на тот момент полномочиями).

За отставку правительства проголосовал 241 депутат (при необходимых 226), против — 72, воздержались — 20. Ельцин не согласился с мнением парламентариев и отказался распустить кабинет министров. 22 июня 1995 года Черномырдин поставил перед парламентом встречный вопрос о доверии правительству. При повторном голосовании 1 июля сторонникам отставки кабинета не удалось собрать необходимое число голосов (117 депутатов за, 193 — против, 48 — воздержались). Однако по итогам переговоров с депутатами глава государства отправил в отставку вице-премьера и министра по делам национальностей Николая Егорова , главу МВД Виктора Ерина , директора ФСБ Сергея Степашина и др.

9 августа 1996 года первое правительство Черномырдина сложило свои полномочия в связи с вступлением в должность президента Ельцина (избран на второй срок во втором туре выборов 3 июля). Глава государства внес в Госдуму кандидатуру Черномырдина на пост премьера. 10 августа 1996 года 314 депутатов из 449 дали согласие на его назначение, против проголосовали 85 парламентариев, трое воздержались. В тот же день глава государства издал указ о назначении руководителя кабинета, который занимал свой пост до 23 марта 1998 года.

В общей сложности Черномырдин находился на посту председателя правительства 1 тыс. 925 дней.

23 марта 1998 года Ельцин подписал указ об отставке кабинета министров Черномырдина. Официальной причиной президент назвал стремление сформировать более энергичную и работоспособную команду для обеспечения экономического подъема и решения социальных проблем. Одновременно он возложил обязанности премьера на себя. Однако такое решение было юридически неправомочным, поскольку по закону о правительстве от 17 декабря 1997 года исполнять обязанности главы кабинета мог только один из вице-премьеров уходящего в отставку правительства.

Для решения возникшей правовой коллизии президент подписал два новых указа. Первый из них отменил пункт об исполнении главой государства обязанностей премьера. Вторым документом министр топлива и энергетики РФ Сергей Кириенко был назначен первым вице-премьером и и. о. председателя правительства. 10 апреля 1998 года Госдума отклонила внесенную президентом кандидатуру Кириенко: из 445 депутатов против высказались 186, за — 143, пятеро воздержались. 17 апреля при повторном голосовании депутаты вновь выступили против назначения Кириенко (115 — за, 271 — против, 11 — воздержались).

Однако президент внес эту же кандидатуру в третий раз. Согласно конституции РФ, в этом случае отказ парламентариев одобрить кандидатуру премьера повлек бы за собой роспуск Госдумы. Поэтому под давлением президента 24 апреля депутаты дали согласие на назначение Кириенко председателем правительства (251 — за, 25 — против, 39 — воздержались). В тот же день глава государства издал соответствующий указ.

Кириенко возглавлял кабинет министров до 23 августа 1998 года — 121 день.

23 августа 1998 года глава государства объявил об отставке Сергея Кириенко вместе со всем составом правительства. Это решение было принято после того, как кабинет министров и Центробанк РФ объявили 17 августа о техническом дефолте по своим долговым обязательствам и перестали поддерживать курс национальной валюты. Исполнение обязанностей председателя кабинета министров, в нарушение закона о правительстве, было возложено не на одного из вице-премьеров, а на экс-премьера Черномырдина, который на тот момент возглавлял движение «Наш дом — Россия».

Президент аргументировал свое решение тем, что для разрешения кризиса нужны «политические тяжеловесы». Госдума дважды отказалась утверждать Черномырдина на посту главы правительства: 31 августа из 444 депутатов против проголосовали 253, за — 94; 7 сентября против были 273, за — 138, один воздержался. 10 сентября 1998 года Ельцин внес в Думу на третье голосование кандидатуру нового претендента — главы МИД РФ Евгения Примакова. 11 сентября нижняя палата дала свое согласие на его назначение (за — 317, против — 63, воздержались — 15). В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

Примаков оставался в должности премьера до 12 мая 1999 года — 243 дня.

Сергей Степашин (1999)

12 мая 1999 года президент отправил в отставку правительство Примакова. В своем телеобращении к гражданам страны Ельцин объяснил свое решение необходимостью исправления кризисной ситуации в экономике и социальной сфере. Глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя кабинета на первого вице-премьера, министра внутренних дел Сергея Степашина.

19 мая его кандидатура была одобрена большинством депутатов с первого раза (за — 301 из 440 парламентариев, против — 55, воздержались — 14). В тот же день Ельцин подписал указ о назначении Степашина председателем правительства. Свои обязанности новый премьер исполнял 82 дня, до 9 августа 1999 года.

Владимир Путин (1999-2000)

9 августа 1999 года в своем телеобращении Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Степашина, и обратился в Госдуму с предложением утвердить на посту главы кабинета директора Федеральной службы безопасности, секретаря Совбеза РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся «консолидировать общество». В тот же день директор ФСБ был назначен первым вице-премьером РФ и одновременно врио главы кабинета министров.

16 августа президент назначил Путина премьер-министром после одобрения Госдумой его кандидатуры (за — 233 из 439 депутатов, против — 84, воздержались — 17). 31 декабря 1999 года Ельцин досрочно ушел в отставку с поста президента, возложив исполнение обязанностей главы государства на Путина. В связи с этим с 10 января 2000 года непосредственное руководство деятельностью кабинета министров осуществлял первый вице-премьер Михаил Касьянов . На досрочных выборах 26 марта 2000 года Путин был избран президентом. При этом он оставался во главе правительства до своей инаугурации 7 мая 2000 года — всего 265 дней.

Михаил Касьянов (2000-2004)

В день своей инаугурации, 7 мая 2000 года, Путин назначил первого вице-премьера Касьянова врио премьер-министра. 10 мая президент внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы. 17 мая 2000 года из 446 депутатов за назначение Касьянова проголосовали 325, против — 55, воздержались — 15. В тот же день Путин подписал указ о его назначении председателем правительства.

Касьянов занимал пост главы кабинета 1 тыс. 378 дней.

24 февраля 2004 года Путин объявил об отставке правительства Касьянова, врио главы кабинета был назначен вице-премьер Виктор Христенко . По словам Путина, решение не было связано «с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства» и было «продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны» после очередных президентских выборов, назначенных на 14 марта 2004 года.

1 марта глава государства внес в Думу кандидатуру полпреда РФ при Европейских сообществах в Брюсселе Михаила Фрадкова для назначения на пост председателя правительства. 5 марта парламентарии поддержали это решение: за — 352 из 447 депутатов, против — 58, воздержались — 24. В тот же день указом главы государства Фрадков был назначен председателем правительства.

7 мая 2004 года первое правительство Фрадкова сложило свои полномочия в связи с инаугурацией Путина, избранного 14 марта на второй президентский срок. 12 мая Госдума вновь дала согласие на назначение Фрадкова премьер-министром. Его кандидатуру одобрили 356 из 447 депутатов, против проголосовали 82 человека, воздержались — 8. В тот же день президент подписал указ о назначении.

В целом Фрадков занимал пост главы правительства на протяжении 1 тыс. 286 дней.

12 сентября 2007 года Фрадков заявил о своей добровольной отставке. Свое решение он объяснил желанием обеспечить главе государства «свободу в выборе решений, включая кадровые» накануне думских и президентских выборов. В тот же день Путин принял отставку кабинета и внес в Госдуму кандидатуру Виктора Зубкова для утверждения в должности премьер-министра. 14 сентября нижняя палата одобрила это назначение. Из 445 депутатов за нового премьера проголосовал 381, против — 47, воздержались — 8. В тот же день президент подписал указ о назначении Виктора Зубкова председателем правительства. Во главе кабинета он находился 236 дней.

Владимир Путин (2008-2012)

7 мая 2008 года состоялась инаугурация президента РФ Дмитрия Медведева, избранного 2 марта того же года. Кабинет министров Зубкова, согласно закону о правительстве, сложил свои полномочия. В тот же день Медведев внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Путина для утверждения на посту премьер-министра. 8 мая нижняя палата дала свое согласие: из 448 депутатов за проголосовали 392, против — 56. Сразу же был подписан указ президента о назначении нового премьер-министра.

Во второй раз Путин находился на посту главы правительства 1 тыс. 460 дней.

Дмитрий Медведев (2012-2018)