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Трамп поздравил Путина
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Трамп поздравил Путина со вступлением в должность 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп поздравил российского коллегу Владимира Путина с инаугурацией. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.
Она также заявила, что американский лидер ждет возможности, когда США и Россия смогут наладить отношения.
>> Гости инаугурации и новый лимузин Путина
«Президент поздравляет его [Путина с инаугурацией] и с нетерпением ждет того времени, когда мы, как мы надеемся, сможем наладить отношения с Россией», — сказала Сандерс на брифинге.
7 мая состоялась церемония инаугурации президента России, на которой Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность.
Комментарии118  Ещё 29 источников 
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