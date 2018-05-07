Трамп поздравил Путина со вступлением в должность

Она также заявила, что американский лидер ждет возможности, когда США и Россия смогут наладить отношения.

«Президент поздравляет его [Путина с инаугурацией] и с нетерпением ждет того времени, когда мы, как мы надеемся, сможем наладить отношения с Россией», — сказала Сандерс на брифинге.

7 мая состоялась церемония инаугурации президента России, на которой Владимир Путин принес присягу и официально вступил в должность.