Путин подписал новый «майский указ»

Президент России Владимир Путин подписал новый так называемый «майский указ», определяющий развитие страны до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подготовкой документа по поручению главы государство занимался глава администрации президента Антон Вайно . Поручение было отдано после оглашения послания Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

В документе собраны целевые показатели социальной политики, сфер здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса, дорог, экологии, цифровой экономики и магистральной инфраструктуры.

В частности, к 2024 году средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет, к 2030 году — 80 лет. В «майском указе» определяются шаги для повышения уровня жизни граждан, роста реальных доходов, снижения вдвое уровня бедности, обеспечения темпов экономического роста выше мировых и вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира, улучшения жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, формирования механизмов поддержки талантов и т.д.

Предыдущие «майские указы» Владимира Путина были подписаны после инаугурации в 2012 году.