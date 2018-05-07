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Путин подписал новый «майский указ»
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Путин подписал новый «майский указ» 

Рамблер 6 часов назад
Президент России Владимир Путин подписал новый так называемый «майский указ», определяющий развитие страны до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Подготовкой документа по поручению главы государство занимался глава администрации президента Антон Вайно. Поручение было отдано после оглашения послания Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
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В документе собраны целевые показатели социальной политики, сфер здравоохранения, образования, демографии, жилья и городской среды, международной кооперации и экспорта, производительности труда, малого бизнеса, дорог, экологии, цифровой экономики и магистральной инфраструктуры.
В частности, к 2024 году средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет, к 2030 году — 80 лет. В «майском указе» определяются шаги для повышения уровня жизни граждан, роста реальных доходов, снижения вдвое уровня бедности, обеспечения темпов экономического роста выше мировых и вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира, улучшения жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, формирования механизмов поддержки талантов и т.д.
Предыдущие «майские указы» Владимира Путина были подписаны после инаугурации в 2012 году.
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