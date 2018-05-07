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На инаугурацию Путина собрались несколько тысяч гостей
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На инаугурацию Путина собрались несколько тысяч гостей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гостями инаугурации президента России Владимира Путина стали известные политики, представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и многие другие.
Собираться в Кремле на церемонию они начали еще до 10.00. Теплая весенняя погода позволила гостям занять места на Соборной площади, куда глава государства выйдет уже в завершающей части церемонии. Эта точка стала доступной для приглашенных только на нынешней инаугурации, передает ТАСС.
Остальные же заняли три зала Большого Кремлевского дворца — Георгиевский, Александровский и Андреевский, по которым также пройдет президент.
Несмотря на абсолютную узнаваемость подавляющего большинства гостей, сотрудники ФСО проверяли у каждого из них паспорта и приглашения.
Большинство приглашенных мужчин пришли в классических костюмах, на их фоне заметно выделялся актер Василий Лановой, появившийся в Кремле в ярко-оранжевой куртке. В традиционной для байкеров экипировке прибыл на церемонию Александр Залдостанов (Хирург).
Приехали на инаугурацию и известные российские спортсмены, например, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев, а также актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал. Всего же на церемонию приглашены около 6 тыс. человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой также пришли на церемонию инаугурации. Медведев прибыл на церемонию в синем двубортном пиджаке, его супруга — в белом платье, на ней жемчужное ожерелье, передает РИА «Новости». Супруга премьер-министра беседовала с вдовой первого российского лидера Наиной Ельциной. Также премьер-министра сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В окружении премьера был и глава кремлевской администрации Антон Вайно.
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