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LIVE: Инаугурация президента России
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LIVE: Инаугурация президента России 

Рамблер 53 минуты назад
В понедельник, 7 мая, в 12:00 в Большом Кремлевском дворце началась четвертая в карьере Владимира Путина президентская инаугурация. Глава государства принимает присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию приглашено около пяти тысяч гостей — рекордное число.
Инаугурация традиционно проходит в парадных залах дворца. Знаменосцы вносят туда флаг России, штандарт и знак президента страны. Также из президентской библиотеки в зал переносят специальный экземпляр Конституции. На трибуну поднимаются председатель Конституционного суда, спикеры Совета Федерации и Госдумы. Президент кладет правую руку на Основной Закон и произносит текст присяги, после чего он считается вступившим в должность.
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