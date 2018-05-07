LIVE: Инаугурация президента России 

В понедельник, 7 мая, в 12:00 в Большом Кремлевском дворце началась четвертая в карьере Владимира Путина президентская инаугурация. Глава государства принимает присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию приглашено около пяти тысяч гостей — рекордное число.
Инаугурация традиционно проходит в парадных залах дворца. Знаменосцы вносят туда флаг России, штандарт и знак президента страны. Также из президентской библиотеки в зал переносят специальный экземпляр Конституции. На трибуну поднимаются председатель Конституционного суда, спикеры Совета Федерации и Госдумы. Президент кладет правую руку на Основной Закон и произносит текст присяги, после чего он считается вступившим в должность.