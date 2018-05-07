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Симоньян рассказала о массовом отравлении на инаугурации Путина
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Симоньян рассказала о массовом отравлении на инаугурации Путина 

Ридус 48 минут назад
Российский журналист Маргарита Симоньян рассказала о массовых обмороках на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом она написала в Сети.
«Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители — агенты британской разведки», — написала Симоньян.
В Москве в полдень состоится инаугурация президента России. Церемония пройдет по традиционному сценарию: Путин принесет присягу, держа правую руку на Конституции страны. После этого президент получит из рук главы Конституционного суда Валерия Зорькина символы президентской власти, а тот объявит о вступлении главы государства в должность.
Это четвертая инаугурация Путина. Впервые он прошел церемонию в 2000 году, потом — в 2004 и 2012 годах.
Ранее «Ридус» писал о другом посте главреда RT, вызвавшем неоднозначную реакцию. Журналистка рассказала, что вызвала скорую помощь к заболевшему сыну и как ей стало стыдно при виде этих «уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных» врачей, поднимающихся «на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице».
Маргарита Симоньян — журналист, главный редактор телеканала Russia Today, международного информагентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik. Жена известного российского кинорежиссера, сценариста и ведущего Тиграна Кеосаяна.
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