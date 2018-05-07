Симоньян рассказала о массовом отравлении на инаугурации Путина

Российский журналист Маргарита Симоньян рассказала о массовых обмороках на инаугурации президента России Владимира Путина . Об этом она написала в Сети.

«Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители — агенты британской разведки», — написала Симоньян.

Москве в полдень состоится инаугурация президента России. Церемония пройдет по традиционному сценарию: Путин принесет присягу, держа правую руку на Конституции страны. После этого президент получит из рук главы Конституционного суда Валерия Зорькина символы президентской власти, а тот объявит о вступлении главы государства в должность.

Это четвертая инаугурация Путина. Впервые он прошел церемонию в 2000 году, потом — в 2004 и 2012 годах.