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В Госдуме рассказали, когда рассмотрят кандидатуру премьера
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В Госдуме рассказали, когда рассмотрят кандидатуру премьера 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости Крым. После внесения кандидатуры премьера России в нижнюю палату парламента Государственная Дума на ближайшем пленарном заседании определит процедуру дачи согласия на назначение главы правительства России. Кандидата депутаты рассмотрят в течение одной недели. Об этом рассказала председатель комитета по контролю и регламенту ГД Ольга Савастьянова, пишет РИА Новости.
По ее словам, в настоящее время кандидатура не внесена. «Но так как Государственная Дума в обязательном порядке этот вопрос будет рассматривать, для того чтобы мы могли оперативно его решить, соответственно сегодня на нашем комитете по контролю и регламенту рассмотрена и утверждена эта процедура для рассмотрения на совете Государственной Думы назначения на данную должность», — отметила Савастьянова.
Она пояснила, что, согласно Конституции РФ, президент вносит кандидатуру на назначение премьера в течение двух недель. «Государственная Дума в соответствии с Конституцией и регламентом Государственной Думы должна рассмотреть эту кандидатуру в течение одной недели», — добавила глава комитета.
Как рассказала Савастьянова, сама процедура дачи согласия будет предусматривать внесение кандидатуры президентом или его уполномоченным представителем в Госдуму. После этого кандидат представит свою программу в докладе, а фракции ГД смогут задать ему по два вопроса. Затем представители фракций выскажут свою позицию по претенденту на пост премьера. По итогам Госдума примет решение большинством голосов от числа депутатов нижней палаты парламента.
Кроме того, добавила она, со всеми фракциями у кандидата состоятся консультации, где они могут обсудить все интересующие парламентариев вопросы и предложения.
По словам Савастьяновой, после того, как кандидатура будет внесена, депутаты на пленарном заседании решат, как будут голосовать за форму процедуры дачи согласия Госдумы на назначение председателя правительства РФ. Это может быть сделать тайно или открыто. Дата и время голосования определят после внесения кандидатуры.
В понедельник в Кремле состоится инаугурация президента России Владимира Путина. Сразу после нее действующее правительство РФ сложит свои полномочия перед вступившим в должность главой государства.
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