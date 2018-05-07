Штайнмайер предостерег Трампа от выхода из ядерной сделки с Ираном 

В воскресенье президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецким СМИ предупредил о необратимых последствиях разрыва ядерного соглашения с Ираном, сообщает ARD. Он сослался на слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, сказанные им на церемонии подписания соглашения: «Нам должно быть ясно, что этой подписью, мы, вероятно, предотвратили войну». «Это важная фраза, потому что вы должны помнить, что может произойти, если это соглашение развалится, и на Ближнем Востоке произойдет новый виток гонки вооружений», — добавил президент Германии.
Его также беспокоят перемены в трансатлантических отношениях. «Не потому, что я смотрю на президента (Трампа), так сказать, с некоторыми раздражающими сообщениями в Twitter. Дело в том, что американская администрация больше не рассматривает нас частью мирового сообщества», — посетовал Штайнмаер. По его словам, глава Белого дома видит мир как арену, в которой каждый должен каким-то образом справляться с проблемами «своими силами».
Напомним, американский лидер до 12 мая намерен объявить о том, будут ли Соединенные Штаты отзывать свою подпись под соглашением, подписанным 15 июля 2015 года между Ираном и «шестеркой» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай — а также Германия).
Дональд Трамп фактически поставил ультиматум и угрожает отказаться от ядерной сделки с Ираном, вернув приостановленные международным сообществом санкции. Он требует безотлагательного прекращения Тегераном разработки баллистических ракет. Иран в довольно жесткой форме объявил, что покинет соглашение в случае выхода из него Соединенных Штатов. «Они пожалеют, как никогда раньше», — категорично заявил президент Ирана Хасан Рухани.
На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно ездил в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не выходить из соглашения, и выступил с крайне пессимистичными заявлениями на сей счет, в воскресенье заявил о том, что разрыв сделки является прямым путем к войне. А глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который направляется в Вашингтон для встречи с главой Белого дома, даже сказал о том, что примет участие в любимой передаче Трампа, чтобы убедить его не порывать с соглашением.