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Названо главное достижение Путина
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Названо главное достижение Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов), передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра».
Подавляющее число россиян высказались за необходимость перемен в стране и, в тоже время, одобряют политику президента России Владимира Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного во Всероссийском центре изучения общественного мнения.
«Общественный запрос, обращенный к нему — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян», — отметил гендиректор центра Валерий Федоров.
59 из почти 90 процентов ожидающих преобразований россиян считают, что изменения должны затронуть большинство сфер. При этом, по словам Федорова, поддержка Путина к началу мая находится на уровне близком к историческому максимуму — 82 процента.
Только два человека из каждой сотни опрошенных говорят, что никакие перемены не нужны.
Затруднились поведать о своих ожиданиях 9 процентов респондентов.
По данным «Левада-центра», главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов), передает РБК.
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