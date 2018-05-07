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Путин отметил заслугу Медведева в работе кабмина
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Путин отметил заслугу Медведева в работе кабмина 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что правительство работало как настоящая команда, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева", — сказал Путин.
Он также добавил, что прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарным событиями.
Ранее Путин назвал ключевую задачу правительства на ближайшие годы.
Также президент России заявил, что важно обеспечить преемственность работы правительства.
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