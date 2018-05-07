Путин отметил заслугу Медведева в работе кабмина

Президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что правительство работало как настоящая команда, и в этом огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева . Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева", — сказал Путин.

Он также добавил, что прошедшие шесть лет были действительно насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарным событиями.

Ранее Путин назвал ключевую задачу правительства на ближайшие годы.

Также президент России заявил, что важно обеспечить преемственность работы правительства.