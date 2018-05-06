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Путин обратился к правительству РФ
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Путин обратился к правительству РФ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства РФ и поблагодарил за работу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства", — сказал Песков.
"В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией", — сообщил пресс-секретарь.
"Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — ред.) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире", — отметил Песков.
Он передал слова президента, отметившего, что "от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли".
"Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — сообщил Песков.
По словам представителя Кремля, глава государства также напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента.
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