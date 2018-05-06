Путин обратился к правительству РФ

"Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства", — сказал Песков.

"В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией ", — сообщил пресс-секретарь.

"Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства — ред.) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире", — отметил Песков.

Он передал слова президента, отметившего, что "от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов — все эти качества члены правительства проявляли".

"Кабмин работал достойно — как настоящая команда, и в этом, как отметил Путин, огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева", — сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства также напомнил, что ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов президента.