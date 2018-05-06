Сулейман Керимов госпитализирован

Сулеймана Керимова госпитализировали

Накануне вечером Керимов почувствовал недомогание. После этого ему вызвали врачей. В итоге было принято решение о госпитализации. На скорой Керимова доставили в госпиталь Вишневского.

«Диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — рассказал помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессора Александра Лищука, Керимов был доставлен в больницу около 21:00 с «нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой».

В реанимации ему оказали необходимую помощь — восстановили синусовый ритм. Сейчас состояние здоровья Керимова стабилизировалось, его выписывают под наблюдение врача. По словам Лищука, пациента предупредили о возможном повторении такой ситуации, в частности, из-за стресса.