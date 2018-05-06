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Сулейман Керимов госпитализирован
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Сулеймана Керимова госпитализировали 

Рамблер 1 час назад
Приехавший в Москву с разрешения французского суда сенатор Сулейман Керимов был госпитализирован. Причиной стали проблемы с сердцем, сообщает «Интерфакс».
Накануне вечером Керимов почувствовал недомогание. После этого ему вызвали врачей. В итоге было принято решение о госпитализации. На скорой Керимова доставили в госпиталь Вишневского.
«Диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — рассказал помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.
По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессора Александра Лищука, Керимов был доставлен в больницу около 21:00 с «нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой».
В реанимации ему оказали необходимую помощь — восстановили синусовый ритм. Сейчас состояние здоровья Керимова стабилизировалось, его выписывают под наблюдение врача. По словам Лищука, пациента предупредили о возможном повторении такой ситуации, в частности, из-за стресса.
В ноябре прошлого года Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Он был оставлен на свободе под залог €40 млн Без разрешения суда покидать страну Керимов не может.
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