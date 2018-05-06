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Дипломаты из России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии и Ираке
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Дипломаты из России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии и Ираке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Бангладеш Шахдиулем Хаком, на которой стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ираке и зоне Персидского залива.
Встреча состоялась в Дакке «на полях» 45-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
"В ходе заинтересованного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии, Ираке, Йемене, зоне Персидского залива, положение дел на палестино-израильском направлении. При этом с обеих сторон была акцентирована важность скорейшего политического урегулирования сохраняющихся в регионе кризисов и конфликтных ситуаций на путях широкого национального диалога, без вмешательства извне, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с общепризнанными принципами международного права и Устава ООН", — сообщили в МИД РФ.
В сообщении ведомства также говорится, что был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дакки на конструктивное взаимодействие на международной арене, в том числе в рамках ООН и ОИС, по проблемам, представляющим взаимный интерес, включая тематику межцивилизационного диалога.
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