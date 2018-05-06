Дипломаты из России и Бангладеш обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

"В ходе заинтересованного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии, Ираке, Йемене , зоне Персидского залива, положение дел на палестино-израильском направлении. При этом с обеих сторон была акцентирована важность скорейшего политического урегулирования сохраняющихся в регионе кризисов и конфликтных ситуаций на путях широкого национального диалога, без вмешательства извне, при уважении суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с общепризнанными принципами международного права и Устава ООН ", — сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомства также говорится, что был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дакки на конструктивное взаимодействие на международной арене, в том числе в рамках ООН и ОИС, по проблемам, представляющим взаимный интерес, включая тематику межцивилизационного диалога.