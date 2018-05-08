Путин поздравил Пашиняна

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.
"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул в телеграмме Путин.
И. о. главы кабмина РФ Дмитрий Медведев также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересами России и Армении", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме.