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Путин поздравил Пашиняна
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Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.
"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", — подчеркнул в телеграмме Путин.
И. о. главы кабмина РФ Дмитрий Медведев также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях, укрепление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересами России и Армении", — отметил Медведев в поздравительной телеграмме.
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