Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии

"Иран в поисках политического урегулирования и эффективной контртеррористической деятельности в Сирии может и играет действительно эффективную и важную роль в борьбе с терроризмом", — сказала она.