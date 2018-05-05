Посольство РФ в Ереване: Москва рассматривает события в Армении как внутренне дело страны

ЕРЕВАН , 5 мая. / ТАСС /. Россия ведет работу по поддержанию союзнических отношений с Арменией и рассматривает события последних недель исключительно как внутреннее дело страны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Ереване, размещенном на сайте диппредставительства в связи с прозвучавшими в субботу в российских СМИ комментариями относительно возможности силового решения политического кризиса в Армении.

"Происходящие в последние недели события в Республике Армения являются исключительно внутренними вопросами Республики Армения и ее граждан", — подчеркнули в посольстве.

"В своей деятельности по выстраиванию и поддержанию союзнических отношений между РФ и Республикой Армения российская сторона, посольство в Ереване не исходят из частных мнений различных лиц, а придерживается мнений, озвученных пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой ", — добавили в диппредставительстве РФ.

В субботу в эфире одной из российских радиостанций прозвучали предложения разрешить политический кризис в Армении силовым путем с использованием войск РФ. Жители республики внимательно следят за реакцией на политическую ситуацию в Армении со стороны России, опасаясь того, что массовые протесты и отставка премьера Сержа Саргсяна могут быть негативно восприняты в соседней стране.

Ранее Песков и Захарова отмечали, что события в Армении являются внутренним делом этой страны и призывали к разрешению имеющихся противоречий в рамках конституции.

Ситуация в Армении

13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции под руководством депутата парламента Никола Пашиняна, выступавших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля он подал в отставку, а исполняющим обязанности главы правительства назначен был вице-премьер Карен Карапетян

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, после чего он призвал своих сторонников возобновить масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться в парламенте 8 мая.