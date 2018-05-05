«Ящик Пандоры»: Россия, Иран и Сирия «обезвредят» проект Франции по химоружию

"Инициатива Макрона — это явное продолжение политики по дискредитации ООН и Совбеза этой организации, эту работу давно ведут американцы. Эти усилия должны создать видимость недееспособности ООН для ее полной ликвидации. Проект Макрона подразумевает создание некоего судилища, наподобие Гаагского трибунала по Югославии, где судили Слободана Милошевича и его сторонников. Ничего общего с законностью и справедливостью эти процессы не имели.

В этой связи можно предложить Парижу разработать механизм ответственности за дезинформацию, которую вбрасывает Запад и его союзники в отношении разных стран. Пока все такие фейки с лживыми обвинениями оставались безнаказанными. Заодно можно рассмотреть механизм взимания убытков, которые понесла Сирия в результате немотивированного нападения со стороны США и их союзников под предлогом ответа на химические атаки", — отмечает аналитик.

Тегеран. Франция сочла, что мировое сообщество нуждается в новом механизме по контролю за химическим оружием. По словам источников, французских политиков не устраивает, что инициативы в ООН по обвинениям в сирийских химатаках неизменно блокируются Россией . И Париж намерен предложить некий «механизм установления ответственности». По предварительным данным, западные страны «высказались в поддержку» французского проекта, против него могут выступить Москва

"У Франции ничего не выйдет с попыткой изменить механизмы международного взаимодействия по химоружию — ни у Макрона , ни у США нет полномочий создавать какие-либо структуры в ООН в одностороннем порядке. А Россия со своей стороны не допустит формирования институций, направленных на выполнение заказа западных государств — для этого у нашей страны есть право вето в Совбезе ООН. Поддержат ее в этом как минимум Иран и Сирия.

Хотя приходится признать, что решения и заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не всегда носят объективный характер. Эта структура не имеет прямого отношения к ООН, она лишь создавалась при поддержке Организации объединенных наций. Сейчас можно констатировать, что в некоторых случаях ОЗХО подыгрывает Западу, а в ряде вопросов — замалчивает факты, не выгодные США и их союзникам", — подчеркивает политолог.

Система сдержек и противовесов

Обычно решения в ОЗХО принимаются исполнительным советом, состоящим из 41 члена, причем за инициативу должны проголосовать не менее 28 членов. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего мартовского визита в Нидерланды обсуждал вопрос создания нового механизма по контролю за химоружием с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю . Проект Парижа может быть вынесен на прямое голосование 192 членов ОЗХО.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Совбез ООН 10 апреля провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандате нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект заблокировала Россия, а внесенный РФ документ не был принят, так как не получил в СБ необходимых девяти голосов.

"Еще 10 лет назад американский философ и политолог Френсис Фукуяма предложил ликвидировать ООН и создать Организацию демократических наций. В новую структуру, по его мнению, не должны входить государства, которые, с точки зрения Америки, не являются демократиями. Сегодня ООН — это порождение Ялтинско-потсдамского мира, базис современных международных отношений. Любое изменение системы ООН будет означать слом современной политической системы и откроет ящик Пандоры.

Последствия ощутит весь мир, причем далеко не позитивные. В частности, вопрос о нерушимости границ, установленных после Второй Мировой войны будет снова открыт. Равно как и обнулится запрет на фашистскую идеологию. Все атаки на ООН, которые в последние десятилетия предпринимают США, направлены на единую цель: Штаты считают, что победили в холодной войне, и могут ломать Ялтинско-потсдамскую систему.

На ее месте будет создана новая, фиксирующая мировое господство Америки. Но Вашингтон явно опоздал с этими шагами — однополярный мир очевидно уже уходит в прошлое. В мире набирают мощь сразу несколько центров, претендующих на глобальное влияние, и Россия один из них. Все попытки Штатов и их союзников в лице Франции или других зафиксировать победу в холодной войне заранее обречены на неудачу", — заключает Владимир Шаповалов.