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Абдулатипов провел встречу с министром науки Ирана
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Абдулатипов провел встречу с министром науки Ирана 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспия Рамазан Абдулатипов в субботу провел встречу с министром науки, исследований и технологий Ирана Мансуром Голями, сообщает агентство IRNA.
По данным агентства, встреча прошла в субботу в Тегеране.
"У России и Ирана есть много оснований для расширения двусторонних научных связей", — заявил Абдулатипов.
Экс-глава Дагестана назвал РФ и Иран двумя научными и культурными сверхдержавами, которые должны развивать сотрудничество.
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