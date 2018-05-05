МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте

МИД России направил приглашение на инаугурацию Путина президенту Литвы

По ее словам, приглашение было передано в посольство Литвы.

Ранее пресс-служба администрации литовского президента сообщила, что Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашение на инаугурацию российского президента Владимира Путина 7 мая. В министерстве подчеркнули, что примут решение об участии в церемонии после получения приглашения.

Инаугурация президента Владимира Путина традиционно пройдет 7 мая.