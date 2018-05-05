Соловьева удивило фото Собянина в метро 

Телеведущий Владимир Соловьев выложил у себя в Instagram фото мэра столицы Сергея Собянина в столичном метро.
«Неужели никто не подошёл?» — написал Соловьев, удивившись, что на градоначальника пассажиры, судя по фото, не обратили внимания.
Между тем этим фото поделился в своем аккаунте сам Собянин. Он написал, что проехался в столичной подземке и обратил внимание, насколько ее пассажиры погружены в виртуальную реальность.
«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в #мосметро работает», — написал мэр.