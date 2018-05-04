Либерал Кудрин выставит Крым на торги

Украине. Страсти вокруг формирования нового правительства не утихают. Эксперты и аналитики строят предположения относительно состава будущего кабинета министров. Многие из них сходятся во мнении, что должность может получить один из наиболее ярких представителей отечественного либерального политического лагеря — бывший министр финансов Алексей Кудрин . Ему прочат роль переговорщика с Западом на предмет улучшения двусторонних отношений. Естественно, что в таком случае не обойдется без обсуждения вопроса экономических санкций. При этом США , как главные инициаторы антироссийской политики, уже давно обозначили свою позицию: ограничения будут отменены только после возврата Крыма

Слухи вокруг предполагаемого прихода Алексея Кудрина в правительство подогрела накануне влиятельная британская газета Financial Times . По данным издания, обсуждается возможность назначения бывшего министра финансов вице-премьером в обновленном кабинете министров либо представителем главы государства. Одной из задач Кудрина, пишет газета, должно стать улучшение отношений с Западом.

В случае, если Кудрин все-таки попадет в состав нового правительства, то это будет свидетельствовать о готовности Кремля к компромиссам на переговорах с США и Европой, утверждает газета. «Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации . Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — цитировала FT неназванный источник в кабинете министров.

Эксперты однозначно не соглашаются, но и не отвергают эти предположения. Аналитики подчеркивают, что бывший глава минфина обладает хорошими и доверительными отношениями со многими представителями западной политической элиты. И его деятельность в качестве коммуникатора между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Брюсселем с другой может привести к достижению долгожданного компромисса.

Главный камень преткновения в отношениях между Россией и Западом — экономические санкции. Предположим, что Кудрин все-таки получил важный пост и установку на «оттепель» в двухсторонних отношениях. Необходимо помнить, что вопрос санкций тесно увязан со статусом Крыма. В конце концов, первые ограничения были введены США и их союзниками именно из-за воссоединения полуострова с Россией.

Вене. Запад уже давно выработал четкую формулу: санкции в обмен на Крым. Москва должна вернуть полуостров Киеву, а в Вашингтоне рассмотрят вопрос об отмене ограничений. В декабре прошлого года эту позицию вновь озвучил тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. «Связанные с Крымом санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым под полный контроль Украины», — сказал теперь уже бывший глава Госдепа на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ

Если переговоры о нормализации двусторонних отношений все-таки начнутся, то тему санкций обойти не удастся, что автоматически приводит к вопросу Крыма. Кудрину, вероятно, так или иначе придется говорить об этом с западными переговорщиками. Однако позиция Кремля остается прежней: никакого пересмотра статуса полуострова быть не может.

Не так давно об этом предельно ясно высказался президент Владимир Путин . «Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — ответил президент на вопрос о вероятности возвращения региона в состав Украины.

"Тогда этого удалось избежать, но стороны сделали вывод, что нужно налаживать канал неформальной коммуникации. Это не значит, что Россия и Запад пойдут навстречу друг другу. Это значит, что необходимо восстановить каналы, по которым стороны могут уведомлять друг друга о своих действиях и намерениях, и чтобы эти каналы воспринимались ими как надежные", — сказал эксперт.

Однако очень большой вопрос, кто именно может стать коммуникатором между Россией и Западом, отметил аналитик. «Теоретически есть несколько фигур, которые годятся на такую роль. Помимо Алексея Кудрина можно назвать главу »Роснано" Анатолия Чубайса . Однако в отличие от последнего, Кудрин пользуется бОльшим доверием президента. Но возникает вопрос: а сможет ли он, будучи назначенным в правительство, совмещать, с одной стороны, функции вице-премьера по реформам, а с другой, — коммуникатора с Западом", — высказал свои сомнения политолог.

При этом он уверен, что не стоит воспринимать на веру высказанные в британской газете предположения. «Это скорее „хотелки“ и аргументы окружения Кудрина в пользу его назначения вице-премьером. То есть это вряд ли уже состоявшееся решение», — резюмировал Салин.