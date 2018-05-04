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Пушков сомневается в компетентности ОЗХО
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Пушков сомневается в компетентности ОЗХО 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Не заслуживающие доверия заявления главы генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю о количестве вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, вызывают сомнения в компетентности организации в других вопросах, в том числе — расследовании «газовых атак» в Сирии. Такое мнение высказал в Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Ранее Ахмет Узюмджо заявил, что в Солсбери использовалось вещество типа «Новичок» в количестве 100 граммов. «Он проявил явную некомпетентность: 100 граммами „Новичка“ можно было весь Солсбери отравить, не то что двух человек, которые еще и выздоровели», — отметил Пушков.
История про 100 грамм «Новичка» говорит о многом, считает он. «При таком низком уровне компетентности главы ОЗХО возникает вопрос, способна ли эта организация выносить квалифицированные, а не политизированные оценки и по делу Скрипалей, и по Сирии. И в том, и в другом есть большие сомнения», — отметил сенатор.
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