Лондон повторно обвинил РФ в отравлении Скрипалей

Великобритания не меняет позицию по инциденту в Солсбери в свете заявлений чешского президента Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства, отвечая на вопрос, изменит ли теперь Лондон свою оценку инцидента в Солсбери.
"Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом", — сказал он.