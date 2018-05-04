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Лондон повторно обвинил РФ в отравлении Скрипалей
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МИД Великобритании: Лондон по-прежнему считает РФ виновной в отравлении Скрипалей 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Reuters
Великобритания не меняет позицию по инциденту в Солсбери в свете заявлений чешского президента Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Соединенного Королевства, отвечая на вопрос, изменит ли теперь Лондон свою оценку инцидента в Солсбери.
"Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом", — сказал он.
ТАСС: последние новости
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