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В Бундестаге призвали не осложнять диалог России и ФРГ
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В Бундестаге призвали не осложнять диалог России и ФРГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Председатель комитета Бундестага по внешней политике, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил, что не стоит разговаривать с Россией в жестком тоне без надобности, пишет Spiegel.
«Не следует диалог с Россией осложнять без нужды. Ситуация и так довольно серьезная, поэтому нам следует отказаться от вербального нагнетания», — сказал Реттген, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ряд членов президиума Социал-демократической партии ФРГ выразили недовольство жестким тоном главы МИД Германии Хайко Мааса по отношению к России.
Социал-демократы также высказали недовольство высылкой российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Немецкие политики не удовлетворены и оценкой Мааса авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии, который министр назвал «необходимым и уместным».
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