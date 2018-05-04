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Британские врачи рассказали о состоянии здоровья Скрипаля
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Британские врачи рассказали о состоянии здоровья Скрипаля 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Медики сообщили, что Сергей Скрипаль постепенно идет на поправку.
Состояние бывшего шпиона Сергея Скрипаля более не является критичным, однако спустя два месяца после отравления врачи не спешат выписывать пострадавшего из больницы. Об этом РИА Новостям рассказал представитель Управления Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии.
«После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба они были доставлены в больницу.
Лондон заявил, что к отравлению причастна РФ, и не допускает российскую сторону к Скрипалям. Москва категорически отрицает все обвинения и предлагает провести расследование.
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