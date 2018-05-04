Сергей Скрипаль продолжает лечение в клинике в Солсбери 

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен ровно два месяца назад в Солбсери, продолжает находиться в клинике под наблюдением врачей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в окружной больнице Солбсери.
"Я могу подтвердить, что один пациент находится в больнице, вся информация о нем доступна на сайте Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Другой пациент был выписан", — сказал собеседник агентства.
При этом на сайте NHS самая свежая информация датируется 10 апреля. В коммюнике говорится о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия «исключительно хорошо отреагировали на лечение», что Юлия выписана, а Сергей Скрипаль продолжает оставаться в под наблюдением врачей. «Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже со временем сможет покинуть больницу», — подчеркнула тогда главный врач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что британская сторона по-прежнему игнорирует любое взаимодействие с Россией по расследованию инцидента в Солсбери, а также отказывает Москве в консульском доступе к российским гражданам.