На выборы мэра Москвы возьмут пять тыс. наблюдателей

ОП Москвы наберет около пяти тысяч наблюдателей на выборы мэра

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, которым наделил столичную ОП правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.

Венедиктов пояснил, что сначала быть наблюдателями предложат тем, кто уже работал наблюдателями от столичной палаты на выборах президента РФ. Он напомнил, что тогда наблюдатели были на всех 3,4 тысячи избирательных участках.