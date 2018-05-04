На выборы мэра Москвы возьмут пять тыс. наблюдателей

Общественная палаты Москвы планирует набрать около 5 тысяч наблюдателей на выборы мэра столицы, сообщил в пятницу РИА Новости член палаты Алексей Венедиктов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, которым наделил столичную ОП правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.
Венедиктов пояснил, что сначала быть наблюдателями предложат тем, кто уже работал наблюдателями от столичной палаты на выборах президента РФ. Он напомнил, что тогда наблюдатели были на всех 3,4 тысячи избирательных участках.
"Мы соберем их 3,4 тысячи ответов и после этого объявим дополнительный набор…. Тогда (на выборах президента РФ — ред.) мы набрали 5 тысяч человек, в Москве 3 тысячи 407 участков было, и на каждом были наши наблюдатели. Сколько согласятся — предположим, 2 тысячи — мы наберем еще 3 тысячи, чтобы иметь запас и резерв", — заключил он.