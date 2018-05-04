Пушков прокомментировал заявление Чехии об отравляющем веществе 

Версия Великобритании о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «трещит по швам». Об этом в Twitter заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя сообщение о производстве нервно-паралитического вещества А230 в Чехии.
Ранее чешский президент Милош Земан подтвердил, что вещество А230 в ноябре прошлого года в небольшом количестве было произведено в НИИ министерства обороны страны в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили. «Военная разведка говорит, что яд А230 именуется „Новичок“, — заявил глава государства. — СБИ говорит, что яд А230 не называется „Новичком“, а „Новичок“ — это А234».
"Вон оно как! «Новичок» производился и хранился в Чехии — в «незначительных количествах», — написал Пушков. По его словам, этот факт является мощным ударом по британской версии, которая «и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль». «Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — заметил российский сенатор.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта. Преступление спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва. Власти РФ это категорически отрицают.