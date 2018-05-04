Клименко ответил на слухи о своем уходе

Советник президента по интернету Герман Клименко отшутился в ответ на слухи о своем увольнении после инаугурации президента Владимира Путина.

«Никаких офшорных счетов, юных мальчиков или взяток», — заметил он.

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что «чем ближе 7 мая (инаугурация президента России), тем больше у его „друзей“ рвет крышу». Об этом он написал в Facebook.

«Вся статья ради комментария «одного из собеседников Ъ». Ну мотивы самого «великого мужа рунета» понятны, а вот коммерсу то зачем в это лезть? И как-то слабенько. Никаких офшорных счетов, юных мальчиков или взяток», — сыронизировал Клименко.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента . Кроме того, он якобы был назначен позже остальных советников, и лично виделся с президентом только раз.

В комментариях к посту Клименко уточнил, что его устраивает текущее положение дел.