Клименко ответил на слухи о своем уходе 

Советник президента по интернету Герман Клименко отшутился в ответ на слухи о своем увольнении после инаугурации президента Владимира Путина.
«Никаких офшорных счетов, юных мальчиков или взяток», — заметил он.
Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что «чем ближе 7 мая (инаугурация президента России), тем больше у его „друзей“ рвет крышу». Об этом он написал в Facebook.
«Вся статья ради комментария «одного из собеседников Ъ». Ну мотивы самого «великого мужа рунета» понятны, а вот коммерсу то зачем в это лезть? И как-то слабенько. Никаких офшорных счетов, юных мальчиков или взяток», — сыронизировал Клименко.
Источник «Коммерсанта» сообщил, что Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента. Кроме того, он якобы был назначен позже остальных советников, и лично виделся с президентом только раз.
В комментариях к посту Клименко уточнил, что его устраивает текущее положение дел.