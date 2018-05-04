Захарова: Лондон в «деле Скрипалей» пытается навредить отношениям с Москвой

"В последних (ответах Москве по «делу Скрипалей» — ред.) англичане продолжают абсолютно передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении официального Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб двусторонним отношениям", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Лондон не преследует цели выяснения истины в так называемом «деле Скрипалей», а лишь стремится инспирировать бездоказательные публичные обвинения в адрес России