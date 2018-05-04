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Захарова: Лондон в «деле Скрипалей» пытается навредить отношениям с Москвой
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Захарова: Лондон в «деле Скрипалей» пытается навредить отношениям с Москвой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лондон в «деле Скрипалей» преднамеренно пытается нанести ущерб двусторонним отношениям с Москвой, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В последних (ответах Москве по «делу Скрипалей» — ред.) англичане продолжают абсолютно передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении официального Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб двусторонним отношениям", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Лондон не преследует цели выяснения истины в так называемом «деле Скрипалей», а лишь стремится инспирировать бездоказательные публичные обвинения в адрес России.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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