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Песков ответил на вопрос о новом премьере
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Песков ответил на вопрос о дате внесения кандидатуры на пост премьера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин после инаугурации 7 мая в праве в любое время внести в Госдуму кандидатуру на пост премьера. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Что касается архитектуры, то сами знаете, мы кадровые архитектурные вопросы никогда не анонсируем, хотя вы тоже прекрасно знаете, что перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры председателя правительства. Когда это точно будет, я не могу вам сказать, это исключительная прерогатива президента России", — сказал Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Путин обдумывает вопрос о назначении экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на "важный пост".
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