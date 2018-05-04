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Голикова может занять новый пост 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок в правительстве. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Но окончательного решения пока нет.
«Есть и другие кандидатуры», — сказал собеседник агентства.
Голикова — «стопроцентный финансист» и скорее хотела бы курировать экономический блок в правительстве, отметил один из собеседников РБК.
Голикова начала работу в Минфине в 1990 году с должности экономиста. В 1999-2007 году была замминистра финансов. В 2007-м Голикова, отвечавшая в финансовом ведомстве за бюджет, возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой. В 2013 году она назначена на пост председателя Счетной палаты.
Занимающая сейчас пост вице-премьера Ольга Голодец в 2002-2008 годах возглавляла управление соцполитики и персонала «Норникеля», в 2008–2010 годах возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В 2010-2012 годах Голодец занимала должность заммэра Москвы Сергея Собянина и курировала вопросы образования и здравоохранения. В 2012 года она перешла в правительство на пост вице-премьера, координирующего государственную политику в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, демографии и культуры.
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