Голикова может занять новый пост

Но окончательного решения пока нет.

«Есть и другие кандидатуры», — сказал собеседник агентства.

Голикова — «стопроцентный финансист» и скорее хотела бы курировать экономический блок в правительстве, отметил один из собеседников РБК.

Голикова начала работу в Минфине в 1990 году с должности экономиста. В 1999-2007 году была замминистра финансов. В 2007-м Голикова, отвечавшая в финансовом ведомстве за бюджет, возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой. В 2013 году она назначена на пост председателя Счетной палаты.