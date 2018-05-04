Применение 50-100 граммов боевого средства А234, о которых заявляет Организация по запрещению химоружия, могло бы полностью уничтожить все население британского Солсбери, что ставит под сомнение применение именно этого вещества. Так полагает один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк. Ранее газета New York Times со ссылкой на главу организации Ахмета Узюмджю сообщила, что доза вещества, которыми в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов. По мнению нашего эксперта, это дикое количество и боевые объемы.