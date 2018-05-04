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МИД сравнил доходы «ИГ» и «Аль-Каиды»
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МИД сравнил доходы «ИГ» и «Аль-Каиды» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Доходы террористической организации "Аль-Каида"* в 10-20 раз превышают доходы группировки "Исламское государство"* и составляют до 40 миллионов долларов в месяц, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ* сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц. А совокупные доходы всех ячеек Аль-Каиды*, которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов" — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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