Ещё
The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Великобритания намерена использовать крупные международные саммиты, запланированные на 2018 год, для усиления изоляции России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей МИД Британии.
По данным издания, дипломаты рассчитывают выработать всеобщую стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия.
Кроме того, Британия хочет усилить позиции альянса против России, возникшего в международном сообществе после отравления Сергея Скрипаля.
Площадками, где будут обсуждаться меры по усилению давления на Россию, должны стать саммиты G7, G20, НАТО и Евросоюза.
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения «пагубного поведения» России.
Газета.Ru: последние новости
Украинские пограничники пожаловались на "жесткий" досмотр Россией судов в Керченском проливе FT: Кудрин может получить важный пост в администрации президента Правовое управление Госдумы одобрило российские контрсанкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия призналась в производстве «Новичка»104
Китайцы атаковали летчиков США120
Путин провел массовые отставки538
Российская нефть уходит из Европы136
Windows сломал компьютеры по всему миру155
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение