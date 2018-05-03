The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России

Великобритания намерена использовать крупные международные саммиты, запланированные на 2018 год, для усиления изоляции России . Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей МИД Британии.

По данным издания, дипломаты рассчитывают выработать всеобщую стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия.

Кроме того, Британия хочет усилить позиции альянса против России, возникшего в международном сообществе после отравления Сергея Скрипаля

Евросоюза. Площадками, где будут обсуждаться меры по усилению давления на Россию, должны стать саммиты G7, G20, НАТО