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СМИ: Лондон использует международные саммиты для выработки стратегии против Москвы
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СМИ: Лондон использует международные саммиты для выработки стратегии против Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
В 2018 году Великобритания воспользуется рядом международных саммитов, чтобы призвать своих союзников к выработке стратегии для борьбы с «российской пропагандой» и настоять на пересмотре традиционного диалога с Москвой, пишет газета Guardian.
Отмечается, что на предстоящих саммитах G7, G20, НАТО и ЕС дипломаты Британии собираются предпринять попытку укрепить союз против России, созданный Лондоном после отравления в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС.
Источник издания в правительстве Британии говорит, что глава МИД Соединенного королевства Борис Джонсон считает реакцию Москвы на предполагаемую химатаку в сирийской Думе и отравление Скрипалей в Солсбери «поворотным моментом», думая, что у Лондона «есть международная поддержка» для дальнейших действий.
«Сфера деятельности, которой Великобритания, скорее всего, будет придерживаться, заключается в противодействии российской дезинформации и определении механизма для установления ответственных за применение химического оружия», — отметил собеседник издания.
Накануне глва МИД России Сергей Лавров заявил что пострадавшие в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами.
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу. Россия указала на мотив Британии отравить Скрипаля.
После отравления Скрипалей премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.
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