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Путин обратился к россиянам на Параде Победы
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Путин обратился к россиянам на Параде Победы 

RT на русском 55 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе Парада Победы заявил, что страна не позволит переписать историю и память о победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.
«Сегодня, подвиг народа спасшего мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого — никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах Второго фронта, о солдатах стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве, тех кто противостоял нацизму», — заявил Путин.
Ранее на Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы.
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