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Маккейн призвал власти США организовать кибератаку против России
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Маккейн призвал власти США организовать кибератаку против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Американским властям следует всерьез обдумать вопрос кибератаки против России. Об этом заявил глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн в своей новой книге "Неуемная волна", выход которой запланирован на 22 мая.
Как сообщает Defence News, подобные действия со стороны США станут ответом на "вмешательство" России в американские выборы 2016 года.
По словам Маккейна, Вашингтон должен использовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Москву "пожалеть о посягательстве" на основы американской демократии. Сенатор также призвал США перейти в "наступление" в информационной войне.
В своей книге сенатор в негативном ключе оценивает политику президента Дональда Трампа в отношении России. По мнению Маккейна, глава Белого дома проявляет "наивность и отсутствие серьезности", считая Москву потенциальным союзником.
" [Путин] никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнером", — считает Маккейн.
Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.
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