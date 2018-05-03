Маккейн призвал нанести киберудар по России 

Глава комитета Сената США по вооружённым сила Джон Маккейн написал книгу «Неминуемая волна», запланированная к выходу в печать 22 мая. Как сообщает издание Defence News, особое внимание в ней уделено России и президенту Владимиру Путину.
«Я придерживаюсь мнения, что, если Путин не пожалеет о своём решении, он снова и снова будет возвращаться на место преступления», — написал Маккейн.
По мнению сенатора, киберудар послужит сигналом для Москвы, заставив Россию и её лидера пожалеть о вмешательстве в американские выборы.
«У нас тоже есть кибер-возможности. Их следует использовать, чтобы разоблачить коррупционный режим или смутить Путина», — добавил Маккейн.
Отмечается, что Маккейн ратует за внешнюю политику США с позиции силы. В первую очередь, речь идёт о России. Сенатора не устраивает отношение Белого дома и президента страны Дональда Трампа по отношению к Москве.
«Меня беспокоит, что мы живём в поворотный момент истории. Принятые решения завтра могут закрыть дверь в эпоху американского мирового порядка. Надеюсь, что этого не произойдет», — подчеркнул сенатор.
Маккейн также считает, что у России есть компромат на Трампа, из-за чего глава США не может проводить жёсткую политику в отношении Москвы.