Маккейн призвал нанести киберудар по России

«Я придерживаюсь мнения, что, если Путин не пожалеет о своём решении, он снова и снова будет возвращаться на место преступления», — написал Маккейн.

По мнению сенатора, киберудар послужит сигналом для Москвы , заставив Россию и её лидера пожалеть о вмешательстве в американские выборы.

«У нас тоже есть кибер-возможности. Их следует использовать, чтобы разоблачить коррупционный режим или смутить Путина», — добавил Маккейн.

Отмечается, что Маккейн ратует за внешнюю политику США с позиции силы. В первую очередь, речь идёт о России. Сенатора не устраивает отношение Белого дома и президента страны Дональда Трампа по отношению к Москве.

«Меня беспокоит, что мы живём в поворотный момент истории. Принятые решения завтра могут закрыть дверь в эпоху американского мирового порядка. Надеюсь, что этого не произойдет», — подчеркнул сенатор.

Маккейн также считает, что у России есть компромат на Трампа, из-за чего глава США не может проводить жёсткую политику в отношении Москвы.