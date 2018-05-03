Ещё
Комитет Госдумы поддержал законопроект о контрсанкциях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Госдумы поддержал законопроект о контрсанкциях 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается в заключении, предписанные законопроектом меры «будут способствовать импортозамещению» в ключевых отраслях экономики».
В комитете также подчеркнули важность подержки категорий граждан, компаний и отраслей, более всего подверженных санкциям.
«С учётом изложенного комитет по бюджету и налогам поддерживает принятие проекта федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», — говорится в заключении комитета.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил законопроект о контрсанкциях.
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США 15 мая.
RT на русском: последние новости
Украина пожаловалась на досмотр Россией следующих через Керченский пролив судов Политолог назвал вынужденной мерой запрет на въезд в Россию ряду политиков из Литвы В посольстве России объяснили отказ от встречи с британскими парламентариями
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США369
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы103
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе284
ЦБ резко повысил курс доллара75
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение