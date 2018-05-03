Кремль отреагировал на «массовое бегство» россиян в США

Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информации о тысячах россиян, обратившихся за убежищем в США , «с ходу доверять вряд ли можно». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в Кремле не знают, достоверны ли эти данные. По его словам, сейчас «море лживой информации», поэтому подходить к подобным цифрам «нужно очень аккуратно».

Ранее Radio Free Europe /Radio Liberty («Радио «Свобода») сообщило, что в 2017 году число заявлений россиян о предоставлении убежища в США достигло 24-летнего максимума, увеличившись почти на 40 процентов по сравнению с 2016-м.

По данным Радио «Свобода», власти США к 30 сентября 2017 года получили 2664 новых ходатайства о предоставлении убежища от российских граждан.

В статистике не указаны основания, которые россияне указывали в своих заявлениях для получения убежища. Успешные заявители, по американскому законодательству, должны продемонстрировать «преследование или обоснованную боязнь преследований» в своей родной стране «по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе, или из-за политической позиции».