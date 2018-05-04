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«Солсбери весь бы лег»
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«Солсбери весь бы лег» 

Рамблер 38 минут назад
Фото: ЕАН
50-100 граммов нервно-паралитического вещества «Новичок» «положили» бы весь Солсбери, заявил РИА Новости один из создателей яда Леонид Ринк.
Химик назвал версию гендиректора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю о количестве «Новичка», которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль, «кошмаром».
«Солсбери от такого количества весь бы лег», — уверен он.
По словам Ринка, 50-100 граммов «Новичка» — это его «боевой объем», которым он «не знает сколько людей можно убить». В связи с этим эксперт усомнился в версии отравления Скрипаля именно «Новичком».
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта. 10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Скрипалей, а также в создании угрозы для жизней других британцев.
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