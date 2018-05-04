«Солсбери весь бы лег»

«Солсбери от такого количества весь бы лег», — уверен он.

По словам Ринка, 50-100 граммов «Новичка» — это его «боевой объем», которым он «не знает сколько людей можно убить». В связи с этим эксперт усомнился в версии отравления Скрипаля именно «Новичком».