Ещё
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе 

Рамблер 3 часа назад
Россия досматривает все суда, следующие в Мариуполь через Азовское море, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По мнению ведомства, Россия начала «жесткую политику» задержания и досмотра всех плывущих на Украину судов.
Пограничники привели несколько примеров такой «политики» России. Например, в понедельник в Керченском проливе сторожевой корабль Федеральной службы безопасности России остановил теплоход с гражданами Грузии, Египта, Турции и Нигерии.
В среду российские пограничники остановили болгарский теплоход, следовавший в Мариупольский морской порт. В тот же день они остановили корабль под флагом Панамы.
На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что присутствие российских кораблей в водах Украины является «недопустимым» и должно быть запрещено. По мнению чиновника, корабли РФ представляют «реальную террористическую угрозу».
Политолог Игорь Шишкин назвал такой шаг Украины «вполне серьезным» и призвал Россию готовиться к ответным мерам, например, к перекрытию для Украины Керченского канала или «полному прекращению» украинского судоходства в Азовском море.
Комментарии293  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США372
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы103
ЦБ резко повысил курс доллара83
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Путин обойдется без кортежа50
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:39
Девушка отразила атаку налётчика с ножом
Происшествия Криминал
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение