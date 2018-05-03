Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе 

Россия досматривает все суда, следующие в Мариуполь через Азовское море, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По мнению ведомства, Россия начала «жесткую политику» задержания и досмотра всех плывущих на Украину судов.
Пограничники привели несколько примеров такой «политики» России. Например, в понедельник в Керченском проливе сторожевой корабль Федеральной службы безопасности России остановил теплоход с гражданами Грузии, Египта, Турции и Нигерии.
В среду российские пограничники остановили болгарский теплоход, следовавший в Мариупольский морской порт. В тот же день они остановили корабль под флагом Панамы.
На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что присутствие российских кораблей в водах Украины является «недопустимым» и должно быть запрещено. По мнению чиновника, корабли РФ представляют «реальную террористическую угрозу».
Политолог Игорь Шишкин назвал такой шаг Украины «вполне серьезным» и призвал Россию готовиться к ответным мерам, например, к перекрытию для Украины Керченского канала или «полному прекращению» украинского судоходства в Азовском море.