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Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов
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Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские пограничники начали проводить жесткую политику по задержанию и досмотру гражданских судов, следующих на Украину. Об этом в четверг, 3 мая, заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
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Как отмечается в сообщении ведомства, с 30 апреля представители российской погранслужбы ежедневно останавливают для досмотра и идентификации членов команды невоенные суда, которые направляются в Мариупольский морской порт. «Отметим, что никаких замечаний при этом не следует», — уточнили в пресс-службе.
Так, по данным Госпогранслужбы Украины, 30 апреля в Керченском проливе пограничный сторожевой корабль ФСБ России остановил для досмотра теплоход, следовавший из греческого Чиоса в украинский Мариуполь. Позже в тот же день был остановлен теплоход, направлявшийся в Мариуполь из израильского Ашдода.
Как подчеркнули в ведомстве, некоторые суда досматриваются по несколько раз. В частности, трем проверкам подвергся теплоход, следовавший под флагом Мальты из Италии на Украину.
23 апреля министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны из-за «высокого уровня террористической угрозы». Позже данную инициативу поддержали в украинском кабмине. Там также пояснили, что запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».
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