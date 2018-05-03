Ещё
Курс России нацелен на положительную повестку, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс России нацелен на положительную повестку, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Внешнеполитический курс России нацелен на продвижение положительной, объединительной повестки дня в целях недопущения скатывания международной жизни к хаосу и конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается России, то наш внешнеполитический курс нацелен на продвижение положительной, объединительной повестки дня в интересах недопущения скатывания международной жизни к хаосу и конфронтации, обеспечения политико-дипломатического урегулирования многочисленных кризисов и конфликтов", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Он отметил, что Россия никогда не использовала свои естественные преимущества в ущерб другим.
"Как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем гарантом глобальной стабильности, препятствуем принятию решений Совета Безопасности, задуманных в оправдание планов одностороннего применения силы против неугодных «режимов» в нарушение Устава Объединенных Наций", — добавил Лавров.
РИА Новости: последние новости
Посольство России объяснило отказ от встречи с британскими парламентариями Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее, заявил Лавров Канцлер Австрии не приедет на инаугурацию Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину794
В Сирии разбился российский истребитель160
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка73
Еще один мессенджер заблокируют в России200
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение