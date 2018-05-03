Курс России нацелен на положительную повестку, заявил Лавров 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Внешнеполитический курс России нацелен на продвижение положительной, объединительной повестки дня в целях недопущения скатывания международной жизни к хаосу и конфронтации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается России, то наш внешнеполитический курс нацелен на продвижение положительной, объединительной повестки дня в интересах недопущения скатывания международной жизни к хаосу и конфронтации, обеспечения политико-дипломатического урегулирования многочисленных кризисов и конфликтов", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».
Он отметил, что Россия никогда не использовала свои естественные преимущества в ущерб другим.
"Как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем гарантом глобальной стабильности, препятствуем принятию решений Совета Безопасности, задуманных в оправдание планов одностороннего применения силы против неугодных «режимов» в нарушение Устава Объединенных Наций", — добавил Лавров.