Курс России нацелен на положительную повестку, заявил Лавров

"Что касается России, то наш внешнеполитический курс нацелен на продвижение положительной, объединительной повестки дня в интересах недопущения скатывания международной жизни к хаосу и конфронтации, обеспечения политико-дипломатического урегулирования многочисленных кризисов и конфликтов", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Он отметил, что Россия никогда не использовала свои естественные преимущества в ущерб другим.