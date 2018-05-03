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МИД ответил на обвинения в «зачистке» сирийской Думы
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В МИД назвали обвинения в зачистке места «химатаки» в Думе абсурдными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Обвинения в адрес России в "зачистке" места предполагаемой химатаки в сирийской Думе абсурдны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".
Ранее госдепартамент США заявил, что Россия и Сирия якобы занимаются "зачисткой" места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускали туда экспертов ОЗХО.
"Не можем принять логику тех, кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины. Это нонсенс. Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов, а сами тем временем "зачистили место", — сказал Лавров.
По словам министра, специалисты могут подтвердить, что уничтожить следы химической атаки "в условиях разрушенной застройки" невозможно, поскольку "вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий".
Он отметил, что никакой химатаки там не было, а была "нечистоплотная провокация, состряпанная теми, кто не заинтересован в установлении мира в Сирии". В то же время министр не призывает никого верить Москве "на слово". Лавров отметил, что Москва изначально открыто выступала за расследование произошедшего силами ОЗХО.
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