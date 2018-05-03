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Мэр Ижевска подал в отставку
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Мэр Ижевска подал в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию, об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем микроблоге в Twitter.
"Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!" — написал он.
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