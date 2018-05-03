Мэр Ижевска подал в отставку 

Сегодня глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!— Александр Бречалов (@brechalov) 3 мая 2018 г.